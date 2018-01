Le magazine de la Métropole de Lyon utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service possible. En continuant votre navigation, vous en acceptez l'utilisation. En savoir plus.

La Métropole s’engage pour l’emploi de travailleurs handicapés

En coulisses Publié le 30 janvier 2018 par la rédaction du MET'

Janvier 2018, la signature d'une convention entre la Métropole de Lyon et le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) doit permettre à la Métropole d'embaucher plus de travailleurs handicapés. Objectif : passer de 4,4% à 6% de travailleurs handicapés dans ses effectifs d'ici 2020. Des actions concrètes sont d'ores et déjà engagées pour recruter des agents en situation de handicap, les accompagner au quotidien et améliorer leurs conditions de travail.

La Métropole de Lyon, qui mène déjà une politique active en faveur de l’emploi de travailleurs en situation de handicap, veut aller encore plus loin dans les années à venir. Objectif : atteindre 6% d’agents en situation de handicap dans ses effectifs à l’issu de la convention de 3 ans (2017-2020) passée avec le FIPHFP. Actuellement, la collectivité emploi 4,4% de travailleurs handicapés.

La convention a été signée le 26 janvier 2018 mais des mesures opérationnelles sont appliquées depuis un an. La convention doit permettre à la Métropole de Lyon :

recruter des personnes en situation de handicap sur des emplois pérennes et en insertion (apprentissage, contrats aidés),

développer des aides techniques et humaines pour permettre aux personnes handicapées de conserver un emploi par des actions de réinsertion professionnelle, par la mise en œuvre de procédures internes et l’accompagnement par des partenaires spécialisés,

sensibiliser l’ensemble des agents de la collectivité concernés directement ou indirectement par le handicap par de l’information et de la formation.

Le partenariat Métropole de Lyon / FIPHFP dispose d’un budget global de 2,5 millions d’euros dont 1 million est apporté par le FIPHFP.

Concrètement, en 2017… 20 collaborateurs en situation de handicap ont été recrutés,

collaborateurs en situation de handicap ont été recrutés, 57 aménagements matériels et 4 études ergonomiques ont été terminées ou sont en cours,

aménagements matériels et 4 études ergonomiques ont été terminées ou sont en cours, 40 agents inaptes à leurs fonctions ont pu être reclassés sur de nouveaux emplois ; ils sont accompagnés par 19 auxiliaires de vie professionnelle,

agents inaptes à leurs fonctions ont pu être reclassés sur de nouveaux emplois ; ils sont accompagnés par 19 auxiliaires de vie professionnelle, 153 personnes ont été reconnues comme étant en situation de handicap.

En parallèle, la Métropole de Lyon agit pour les personnes en situation de handicap à toutes les étapes de leur vie, de la petite enfance à l’âge adulte, du domicile à l’établissement d’accueil, dans leurs déplacements et leur vie quotidienne. Via la maison départementale et métropolitaine des personnes handicapées, elle accorde des aides variées, met en place un transport pour les élèves en situation de handicap, rend la ville plus accessible…